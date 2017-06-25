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Победитель Гран-при Азербайджана: «Мы ожидали хаоса в Баку»

Автор: Отдел спорта 

Австралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккьярдо после гонки «Формулы-1» Гран-при Азербайджана поделился эмоциями от победы.

«Я не могу поверить в то, что случилось, - цитирует Риккьярдо Sportbox.ru. - У меня нет слов. После рестарта гонки мы знали, что пьедестал является вполне реальным результатом. Затем я услышал по радио о проблемах у Хэмилтона и Феттеля.

В начале гонки я провел незапланированный пит-стоп, что отбросило меня на 17-е место. Думал ли я, что могу победить? Ни за что на свете! Я бы поставил на это все свои деньги. Но мы ожидали в Баку хаоса и гонку, наполненную выездами машины безопасности, еще в прошлом году. В субботу я сказал, что нам важно избежать проблем, что и случилось в воскресенье.

После гонки у меня не было слов. На круге заезда в боксы я просто хихикал, как маленький школьник».

Добавим, что второе место занял Валттери Боттас из «Мерседеса», на финишной прямой обошедший Лэнса Стролла из «Уильямса».

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