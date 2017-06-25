Мы писали об этом. И не раз. Одна из таких публикаций, запомнившаяся читателям своей надрывной отчаянностью и резкостью, была размещена на страницах haqqin.az довольно давно. Тогда, как говорится, нас в дорогу позвало письмо, пришедшее из Бузовна от 75-летнего старика Шарифа Дадашева. Иронический, даже немного язвительный текст его не мог нас не задеть.

«…Наш Бузовна, – писал он, – если кто не знает, напомню: лежит не за тридевять земель от столицы, а в самой столице, в одном из его районов, называемом ныне Хазарским. Милостью Всевышнего места тутошние благодатные, курортные, а потому оживленные. Здесь располагаются различные санатории и правительственные дачи. До них, если по берегу, минут 10 ходьбы… От этой благодати перепадает и нам. Есть свет, есть газ, а вот воды, обычной пресной воды - НЕТ. Её у нас не было с незапамятных времен. Её нам привозили водовозы. При дедах конные упряжки с громадными бочками, сейчас же уже более цивильно - на специально оборудованных цистернами автомашинах. Скажу больше, в подворьях каждого дома вместо деревянных кадушек ныне стоят цивильные, сделанные из пластика, баки. Есть у каждого жителя и колодцы, полусоленая вода которых пригодна лишь для туалетов, помывки полов, посуды и… себя. Правда, не будь цивильных шампуней, ею нельзя было бы промыть голову…

О том, что в цивилизованном мире есть такая светлая штука, как водопровод и краники, из которых течет заветная пресная жидкость, мы, конечно же, знаем. Даже не без зависти приходилось видеть. И не где-нибудь, а опять-таки в Бузовна. Точней, в верхней её части, где дома стоят вдоль магистрали, ведущей к правительственным вилам и домам отдыха. А мы, тысяча семей, так сказать, аборигенов, живем на 150-200 метров ниже, под боком одного из святейших мест на Абшероне - пира Али аягы (Стопа пророка Али)»…

Признаться, тогда это письмо вызвало у нас недоумение. Факты того, что вода в некоторых местах города подается населению по часам нам были известны. Знали и о том, что она в некоторых местах по техническим причинам не достигает третьих этажей высотных домов. Нам также и не раз поступали тревожные сигналы о грязной, одуряющее пахнущей хлоркой жиже, что поступает в квартиры бакинцев… А вот то, что жители столицы с незапамятных времен живут без пресной воды… Такого нам не доводилось слышать. Так мы и оказались в Бузовна, в гостях у старика Шарифа Дадашева.

Радушно улыбаясь, он вышел нам навстречу. А услышав, что привело нас к нему, в миг преобразился - побагровел и помрачнел. Затем кинулся к мусорному ведру, возле которого лежал ворох брошенных им ржавых железок.

- Вот это, ребята, смеситель, душ, тройники и кран умывальника. Они еще год назад были никелированными. Блестели. Радовали глаз. А теперь под этой черной коркой налета и раковинами на них вы с трудом найдете следы никеля, - крепко стиснув зубы, тряс он их перед нами. - Резьба на стыках соединения гниет в крошку. Приходится все заново покупать и менять. Чуть ли не ежегодно. Согласитесь, ощутимые удары по карману. Ведь сантехника стоит не копейки… И все это от нашей колодезной воды. Этой же водой, кстати, мы и моемся. Человек, - старик кривит губы язвительной улыбкой, - покрепче железяк. Пресной, очищенной и не такой едкой воды здесь, у себя, не видели мой отец, дед и прадед…

-Наш вопрос, обращался ли он кому-нибудь по этому поводу, Шариф киши прямо-таки рассердил.

- Не только я! – выпалил он. - Мне, положим, еще два года назад наши водяные говорили: «Ваш жилой массив в первой строчке наших планов. Как придут деньги, так тотчас же». Такое мы слышим уже сто лет…

- Теперь обязательно сделают, - откуда-то сверху, как с небес, доносится чей-то уверенный голос.

Это высунувшийся из-за каменной ограды сосед старика Дадашева Кямиль Асадов. Спрыгнув к нам, он не без ликующих ноток повторил:

- Теперь сделают! Об этом узнала сама Мехрибан ханум! Помнишь, - приобняв старика, светился он, - дней 10 назад она приезжала к нам на открытие Дома для детей-инвалидов, который был поставлен по её инициативе в короткий срок. Вот тогда-то моя сестра смогла сказать ей о нашей беде. Мехрибан ханум очень удивилась. «Как такое может быть!?» - развела она руками. А вчера в муниципалитете ей, сестре моей, сообщили, что наша первая леди для прокладки сюда водовода из Фонда Гейдара Алиева выделила целых четверть миллиона манатов.

- Наконец-то! Безбрежного счастья ей и крепкого здоровья! - вскинув к небесам руки, окрылено выдохнул старик…

… Вот таким, как в тот далекий ноябрьский день 2013 года, он возник в моем воображении, когда я, подняв трубку, настойчиво трезвонившего телефона, услышал:

- Помните, вы были в Бузовна по поводу письма покойного Шариф киши Дадашева? – спросил меня густой мужской голос. - Я еще вам говорил, что Мехрибан ханум выделила на водопровод большие деньги,- напоминал он.

- А что, Шариф киши умер? – перебиваю его я.

- Старик так и не увидел в своем доме долгожданной пресной воды. Ни водопровода, ни тех денег…

Тут же связываюсь с нашим внештатным корреспондентом по Хазарскому району Рафигой Агаевой и прошу проверить, соответствует ли действительности услышанное мной.

- Всё правда, - сообщила она. - Я разговаривала с инженером районной конторы водоснабжения, и он подтвердил, что в Бузовна они, возможно, начнут работать в 2018-м, а может быть, и позже. Сейчас все их силы брошены на прокладку водяной линии на остров Пираллахы. О выделенных Мехрибан ханум Алиевой средствах для бузовнинцев он не в курсе и посоветовал обратиться к высокому начальству, которое распоряжается финансами и чей офис находится в центре города.

И припомнился мне эпизод из недавно проходившей "Прямой линии" общения президента Путина со своими гражданами. Его возмутило то, что на Ставропольщине от пострадавших от паводка людей вместо выплат им компенсаций, на которые Москва перечислила деньги, требуют за плату предоставлять справки, подтверждающие негодность жилья…

Наверняка описанное нами возмутит и нашего вице-президента страны Мехрибан Алиеву. И глас её – «Куда девались деньги, господа водяные чиновники?!» - для кого-то станет пострашней грома небесного.