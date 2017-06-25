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Украина договорилась с США о поставках вооружения

 

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что соглашение с США о поставках Киеву оборонительного вооружения практически согласовано. Об этом глава государства рассказал в интервью украинским телеканалам, передает в воскресенье, 25 июня, Интерфакс.

«Мы на протяжении 2-3 месяцев ждем визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны», — отметил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что этот вопрос является приоритетным для Киева на сегодняшний день. «Процесс предоставления оборонного оружия идет очень активно. Более того, во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года», — заключил Порошенко.

В ходе визита в Вашингтон украинский лидер встретился с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном. Во время беседы политики, в частности, обсудили возможности предоставления Украине оборонительного оружия.

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Украина договорилась с США о поставках вооружения
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