В Азербайджан приехал один из самых выдающихся общественно-политических деятелей современной России Александр Андреевич Проханов.

Проханов – фигура знаковая и олицетворяет грандиозную веху в российской истории, символизирующую борьбу за воссоздание российской державности.

Советским людям Проханов, для которого идеи справедливости, равенства и правды не были пустым звуком, ибо он был представителем выдающегося советского поколения, известен своими блестящими публицистическими очерками и талантливыми рассказами в «Литературной газете». А передовицы известного журналиста взахлеб читались в главной правительственной газете «Правда».

Затем А.Проханов встал во главе одного из самых авторитетных изданий в первосортных литературных кругах – «Советская литература».

Даже после падения советского режима Проханов не изменил самому себе и своим высоким идеалам, создав бастион сопротивления против ельцинского полукриминального безвременья.

Проханов стал лидером патриотической оппозиции, а его газета «День» - выразителем умонастроений борцов за сильную Россию. В него стреляли, покушались на его жизнь в жажде заставить замолчать критические голоса – Проханов был и есть не только патриотическим, но и критическим голосом России.

И в самые сложные для нынешнего президента России Владимира Путина дни Проханов наряду с другими патриотическими российскими интеллектуалами, объединившимися в Изборском клубе, - Сергеем Глазьевым, Жоресом Алферовым, генералом Ивашовым, Дугиным, Михаилом Леонтьевым и другими встал на пути квазилиберальной управляемой стихии, которая снова хотела повернуть историю вспять, превратив Россию в страну, раздираемую в клочья…

Как уже сообщал haqqin.az, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного редактора российской газеты «Завтра», писателя, политического деятеля, считающегося одним из главных идеологов современной России, главу Изборского клуба Александра Проханова.

Сразу после встречи А.Проханов ответил вопросы haqqin.az.

В беседе с haqqin.az российский общественный деятель поделился впечатлениями от встречи с главой азербайджанского государства. По словам Проханова, он попал в великолепный дворец: «Даже находясь на площади у здания, переполняешься чувством значимости. Затем я прошел в резиденцию: сверкающие полы, мрамор, люстры. Сама же встреча с президентом Азербайджана прошла в небольшой, очень уютной комнате».

Как отмечает Проханов, Ильхам Алиев – мягкий, интеллигентный человек, безо всякой маски величия. «Когда я его увидел, то некоторое напряжение, которое у меня было, мгновенно исчезло. Сразу возникли доверие, симпатия и благодарность за то, что президент подарил мне свое время».

«Беседа у нас шла о российско-азербайджанских отношениях. Мы коснулись почти всех проблем: советских и постсоветских, говорили о положении русских в Азербайджане, карабахском конфликте, армянском лобби в России. Говорили и о культуре и философии, об «азербайджанской мечте», как я ее называю. Речь идет о том идеале, к которому стремится азербайджанское государство. И я почувствовал себя абсолютным единомышленником с президентом Азербайджана. Мы касались и тонких, откровенных вещей, без протокола. И мне было лестно, что мы об этом говорим», - рассказал российский политик.

«Так что я повторюсь: Ильхам Алиев очень чуткий, тонкий, взвешенный, многоаспектный человек. Он умно выстраивает страну, стремится сделать ее неконфронтационной». По словам Проханова, Азербайджан и без того находится в центре острейшего карабахского конфликта.

«Страна существует в бурлящем окружении, кругом все взрывается, а Азербайджан в этом бурлящем океане – спокойный мир, спокойная среда. И это благодаря президенту. Это его стратегия, а может быть, даже его сущность. Сегодняшнее азербайджанское государство связано с личностью и Гейдара Алиева, и Ильхама Алиева. Политика часто персонифицирована, а ваша – окрашена персоной президента Ильхама Алиева», - подчеркнул собеседник.

Что касается непосредственно азербайджано-российских отношений, то, как заметил российский аналитик, произошел распад огромной страны – СССР: «Советский Союз изнасиловали, из него вырвали огромные пространства, территории и народы. Территория бывшего СССР – это рваный мир. Эти границы не заросли, остались обиды, недоумения. Так что говорить об идеальных отношениях между Россией и Азербайджаном было бы не совсем верно, ведь они несут в себе трагизм этого разрыва. Но эта драма здесь, в Азербайджане, чувствуется меньше, чем, к примеру, на Украине, в Прибалтике».

Как считает Проханов, это вопрос очень тонких исследований: что такое азербайджанцы, русские, Россия и Азербайджан, если отношения между нами складываются гармонично. «Между нами нет вражды, войны, предубеждений. Русские живут в Азербайджане. В России к азербайджанцам испытывают симпатии, нет антагонизма. Но, повторюсь, назвать наши отношения абсолютно идеальными нельзя. И на президента Ильхама Алиева, и на меня очень тяжелое впечатление произвело закрытие в России Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК). Я не понимаю, почему это произошло. Нет объяснений этому и в Азербайджане. То есть получается какая-то злая воля. Формально речь идет о каком-то несоответствии документов. Но это чепуха. Неужели армяне так сильны, что могли торпедировать путинские представления о наших странах?», - задается вопросом Проханов.

Собеседник считает, что история с ВАК – это недоразумение, которое будет исправлено: «Но в целом, еще раз повторюсь, отношения с Азербайджаном не сравнить с Прибалтикой, несчастной Украиной, Грузией. Хотя, конечно же, Армения – это фактор, который мешает нашему взаимодействию. Но даже несмотря на это, между Москвой и Баку сложились очень хорошие отношения. И так будет и впредь».

Что касается карабахского конфликта, то, как отметил Проханов, «эта проблема могла быть решена в апреле (2016 года – ред.), когда ваши войска перешли в наступление и стали возвращать территории. Азербайджан мог вернуть Карабах. Но потом они остановились, благодаря, как говорят, вмешательству Москвы. И ситуация осталась нерешенной».

«В том виде, в котором она сейчас существует, на мой взгляд, будет решаться очень долго. Подчеркну: это если военное вмешательство исключено. Кстати, азербайджанская армия - мощная, энергичная, она обрела боевой дух. Но мирные процедуры будут очень долгосрочными», - заявил Проханов.

(Продолжение беседы А.Проханова и репортажи о визите российского общественно-политического деятеля читайте в ближайшее время на haqqin.az.)