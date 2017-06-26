Трамп не стал устраивать традиционный ужин в честь Рамазан байрамы

Президент США Дональд Трамп не стал проводить традиционный ужин в честь окончания Рамазан байрамы, свидетельствует расписание Белого дома, отмечает газета Hill.

Традиция проведения ужина на праздник разговения Ид аль-Фитр была заложена президентом Биллом Клинтоном, затем ее продолжили Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Белый дом не пояснил, почему в этом году не будет ужина в честь мусульманского праздника.

Трамп при этом поздравил мусульман, соответствующее заявление Белый дом выпустил в субботу.