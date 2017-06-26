Подписаться на уведомления
 

Трамп не стал устраивать традиционный ужин в честь Рамазан байрамы

 

Президент США Дональд Трамп не стал проводить традиционный ужин в честь окончания Рамазан байрамы, свидетельствует расписание Белого дома, отмечает газета Hill.

Традиция проведения ужина на праздник разговения Ид аль-Фитр была заложена президентом Биллом Клинтоном, затем ее продолжили Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Белый дом не пояснил, почему в этом году не будет ужина в честь мусульманского праздника.

Трамп при этом поздравил мусульман, соответствующее заявление Белый дом выпустил в субботу.

833 просмотров


Старости
Эрдоган упал в обморок
Эрдоган упал в обморок
Наша погода
Сегодня 29° / 20°
27 Июн 30° / 22°
28 Июн 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Россия категорически против поставок Украине любого вида оружия
Катар намерен укреплять отношения с Ираном заявление Эмира
Трамп не стал устраивать традиционный ужин в честь Рамазан байрамы
Александр Проханов: «Неужели армяне так сильны, что смогли торпедировать путинские представления?» эксклюзив
Украина договорилась с США о поставках вооружения
17-летний парень утонул в Имишли
Мехрибан Алиева развела руками: «Как такое может быть?» спецреп из Бузовна
Победитель Гран-при Азербайджана: «Мы ожидали хаоса в Баку»
Полиция Стамбула применила резиновые пули против ЛГБТ-активистов
Вспышка вируса гепатита А что предпримут в Азербайджане?
Хуситы открыли огонь в мечети: четверо погибших
Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года
Bloomberg: «Трамп хочет добиться доминирования США в энергетике»
Чавушоглу о призывах закрыть военную базу в Катаре
Израиль нанес ответный удар по войскам Асада обновлено 20:15
Мэрайя Кэри с сыном приехала в Баку фото
Обрыв канатной дороги в Гималаях: есть погибшие фото
Священников Швеции хотят обязать проводить церемонии для гей-пар
Глава банка ВТБ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Австралиец Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана «Это была сумасшедшая гонка»; видео; обновлено 19:09
Путин и Эрдоган прорывают американскую изоляцию наша аналитика
Вице-премьер России на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Эрдоган назвал трюком обещание США забрать оружие у курдов
«Автошские» разборки между Хэмилтоном и Феттелем на трассе в Баку видео; фото
В Пакистане при взрыве бомбы-игрушки погибли дети
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться