Подписаться на уведомления
 

Россия категорически против поставок Украине любого вида оружия

 

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия категорически против поставок на Украину любого вида оружия, передает РИА Новости.

«Как военный человек скажу, что сегодня само понятие «оборонительное оружие» весьма относительно… Позиция Россия абсолютно определенна: мы категорически против поставок оружия в страну, где идет гражданская война», — сказал Клинцевич.

По его мнению, Порошенко «изрядно лукавит, напирая на то», что он просит у американцев оборонительное, а не летальное оружие.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает поставок оборонительного вооружения США, речь о поставках на Украину летального оружия пока не идет.

309 просмотров


Старости
Эрдоган упал в обморок
Эрдоган упал в обморок
Наша погода
Сегодня 29° / 20°
27 Июн 30° / 22°
28 Июн 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Россия категорически против поставок Украине любого вида оружия
Катар намерен укреплять отношения с Ираном заявление Эмира
Трамп не стал устраивать традиционный ужин в честь Рамазан байрамы
Александр Проханов: «Неужели армяне так сильны, что смогли торпедировать путинские представления?» эксклюзив
Украина договорилась с США о поставках вооружения
17-летний парень утонул в Имишли
Мехрибан Алиева развела руками: «Как такое может быть?» спецреп из Бузовна
Победитель Гран-при Азербайджана: «Мы ожидали хаоса в Баку»
Полиция Стамбула применила резиновые пули против ЛГБТ-активистов
Вспышка вируса гепатита А что предпримут в Азербайджане?
Хуситы открыли огонь в мечети: четверо погибших
Президент ОАЭ появился на публике впервые за три года
Bloomberg: «Трамп хочет добиться доминирования США в энергетике»
Чавушоглу о призывах закрыть военную базу в Катаре
Израиль нанес ответный удар по войскам Асада обновлено 20:15
Мэрайя Кэри с сыном приехала в Баку фото
Обрыв канатной дороги в Гималаях: есть погибшие фото
Священников Швеции хотят обязать проводить церемонии для гей-пар
Глава банка ВТБ на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Австралиец Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана «Это была сумасшедшая гонка»; видео; обновлено 19:09
Путин и Эрдоган прорывают американскую изоляцию наша аналитика
Вице-премьер России на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Эрдоган назвал трюком обещание США забрать оружие у курдов
«Автошские» разборки между Хэмилтоном и Феттелем на трассе в Баку видео; фото
В Пакистане при взрыве бомбы-игрушки погибли дети
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться