Россия категорически против поставок Украине любого вида оружия

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия категорически против поставок на Украину любого вида оружия, передает РИА Новости.

«Как военный человек скажу, что сегодня само понятие «оборонительное оружие» весьма относительно… Позиция Россия абсолютно определенна: мы категорически против поставок оружия в страну, где идет гражданская война», — сказал Клинцевич.

По его мнению, Порошенко «изрядно лукавит, напирая на то», что он просит у американцев оборонительное, а не летальное оружие.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает поставок оборонительного вооружения США, речь о поставках на Украину летального оружия пока не идет.