Незаконный вывод денег – серьезная проблема для правительства любой страны, в том числе и для Азербайджана. И у нас, и в соседних государствах, к примеру, в Казахстане, предлагают разработать законодательные меры по деофшоризации национальной экономики, чтобы не позволить коррупционерам выводить деньги за рубеж.

На днях фракция "Ак жол" в казахстанском парламенте направила соответствующий депутатский запрос премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву. Депутат Азат Перуашев отметил, что фракция "Ак жол" систематически поднимает вопрос возврата в страну незаконно выведенных средств. Он напомнил, что депутаты направляли десятки запросов по поводу счетов казахстанцев за границей.

«По данным Нацбанка, суммы выведенных из республики средств исчисляются сотнями миллиардов долларов. Понятно, что эти деньги теряются для отечественной экономики, не инвестируются в бизнес, не создают добавленной стоимости и новых рабочих мест в нашей стране. Проблема тем более актуальна, если речь идет о выводе средств, добытых коррупционным путем в виде взяток и откатов. Поставленная на экспорт коррупция снижает финансовые возможности государства, демотивирует добросовестный бизнес, дискредитирует и унижает благосостояние, заработанное честным производительным трудом. Поэтому необходимы активные действия по розыску и возврату таких средств", – сказал парламентарий («Информбюро»).

А как обстоят дела в Азербайджане, об объеме каких средств может идти речь, как законодательно регулируется этот вопрос в нашей стране и стоит ли что-то менять?

Десятки миллиардов, которые вывезли из Азербайджана

Экспертное сообщество убеждено, что казахстанские проблемы актуальны и для нас. Точной цифры вывезенных средств из Азербайджана вряд ли кто-то назовет. Но наверняка за прошедшее десятилетие из страны вывезено несколько десятков миллиардов долларов. И подавляющая часть этих денег – незаконно нажитое имущество. У нас ведь де-факто до сих пор не велась борьба с отмыванием денег.

В Азербайджане до сих пор нет требований по декларации доходов и расходов, в частности, со стороны чиновников. А наличный оборот ограничен совсем недавно. Источниками происхождения средств никто не интересуется: к чему в таком случае ухищряться и выдумывать всякие там схемы?! Просто внес средства наличными на банковский счет и все, они легализованы! Таких операций в течение дня в банках происходит так часто, что всех просто не проконтролируешь и на чистую воду никого не выведешь.

В Азербайджане, вплоть до конца ноября прошлого года существовал ультралиберальный валютный режим, установленный Центробанком. Само существование закона «О валютном режиме» и ряда правил Центробанка в этой сфере были формальностью. Например, действовали принятые Центробанком «Пра­вила о ре­жи­ме ва­лют­ных опе­ра­ций ре­зи­ден­тов и не­ре­зи­ден­тов в Азер­бай­джан­ской Рес­пуб­ли­ке». С од­ной сто­ро­ны, они вроде бы со­дер­жали не­ма­ло ог­ра­ни­че­ний. Однако, с дру­гой сто­ро­ны, при бли­жай­шем рас­смот­ре­нии было очевидно, что они про­ти­во­ре­чат друг дру­гу и, в ко­неч­ном сче­те, их как бы и нет.

При­ве­дем лишь один при­мер и не бу­дем уг­луб­лять­ся в тех­ни­че­ские де­та­ли. В со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном «О валютном режиме» в упо­мя­ну­тых пра­ви­лах ус­та­нав­ли­ва­лся ог­ром­ный пе­ре­чень ос­но­ва­ний, по ко­то­рым ре­зи­дент мо­жет пе­ре­чис­лять де­неж­ные сред­ст­ва за пре­де­лы страны (пункт 2.2.2). Ес­ли пе­ре­вод де­неж­ных средств осуще­ст­в­ля­л­ся не по этим ос­но­ва­ни­ям, тре­бовалось ин­ди­ви­ду­аль­ное раз­ре­ше­ние Центробанка. Сре­ди ос­но­ва­ний пре­ду­смот­ре­но было да­же то, что пе­ре­во­ды на лич­ные це­ли мо­гли осу­ще­ст­в­лять­ся в раз­ме­ре не бо­лее 1000 дол­ла­ров США в те­че­ние дня. Ос­та­вим в сто­ро­не то, что ре­зи­дент мо­г осу­ще­ст­вить та­кой пе­ре­вод, не на­ру­шая ус­та­нов­лен­ный ли­мит, по­сред­ст­вом ка­ж­до­го ме­ст­но- го бан­ка. Важ­но не это. И да­же не то, что ос­но­ва­ний так мно­го, что перевод денег все­гда мож­но бу­дет по­дог­нать пе­ре­вод под ка­кое-то из них. Важ­но то, что в этом пе­реч­не ос­но­ва­ний было и та­кое: «пе­ре­во­ды с це­лью вло­же­ния де­по­зи­та на счет ре­зи­ден­та в ино­стран­ном бан­ке». Это тоже самое, что для арестанта установить массу ограничений и условий для выхода за территорию тюрьмы, но в том числе предусмотреть и такое: арестант в любое время может выйти за территорию тюрьмы, если захочет подышать нетюремным воздухом.

Подрыв Центробанка

Та­ким об­ра­зом, ре­зи­дент все­гда мо­г пе­ре­чис­лить де­неж­ные сред­ст­ва на от­кры­тый в за­ру­беж­ном бан­ке бан­ков­ский счет и уже с то­го сче­та рас­по­ря­жать­ся так, как ему угод­но. По­нят­ное де­ло, что при та­кой воз­мож­но­сти не тре­бовалось да­же осо­бо ухищ­рять­ся при вы­бо­ре ос­но­ва­ния для пе­ре­во­да де­неж­ных средств. Следователь­но, те­ря­лся смысл ог­ра­ни­че­ний по ва­лют­ным опе­ра­ци­ям во­об­ще. А потому никаких проблем ни у кого с переводом средств за рубеж попросту не было. А Служба финансового мониторинга, все эти годы работавшая при Центробанке, никаким противодействием отмыванию денег не занималась. Проще говоря, наш Центробанк создал прекрасную нормативно-правовую базу для перевода средств за рубеж без всяких ограничений и даже не пытался бороться со злоупотреблениями посредством Службы финансового мониторинга.

Но самое интересное то, что даже после двух резких девальваций маната в 2015 году Центробанк не спешил отменять свои правила, хотя тогда уже все эксперты во весь голос говорили о том, что надо прикрыть отток капитала за границу. ЦБА отменил старые правила и на их месте принял более жесткие «Правила осуществления валютных операций резидентами и нерезидентами Азербайджанской Республики» только в конце ноября 2016 года (!).

Конечно, лучше поздно, чем никогда! Но все же почему так поздно? Ну, ладно, допустим, в 2011 и 2013 годах руководство Центробанка, подверженное фанаберии, просто было не согласно с выводами и предложениями независимых экспертов. Но ведь после девальвации было очевидно, что правила надо отменять. Но сделали это только почти два года спустя после первой девальвации. Неужели Центробанк намеренно вредил национальной экономике? Это уже вопрос для серьезного разбирательства. Порой складывается мнение, что наши финансовые власти намеренно раскачивают лодку. В таких условиях невольно начинаешь задумываться о правдивости конспирологических теорий о мировом правительстве, управляющем странами посредством финансистов.

Обратите внимание: западные СМИ по малейшему поводу и без критикуют все ветви азербайджанской власти, кроме финансовых органов во главе с Центробанком. Интересно почему?

Конечно, с конца прошлого года наша валютная политика ужесточена. Кроме того, с начала этого года ограничен наличный оборот (сделано очень грубо и неграмотно, а порой даже незаконно). Но, вроде бы борьба началась. Правда, началась она после вывоза огромных средств. Так сказать, «все уже украдено до нас!». А потому сегодня более актуальным является вопрос возврата вывезенного добра. Это очень трудно, но, думаю, большую часть вернуть возможно.

Каким образом?

Для начала необходимо тщательно проверить все органы и структуры, которые могли быть замешаны в незаконном вывозе капитала. Центробанк необходимо проверить в первую очередь. Кстати, это единственная госструктура, которую государство за 26 лет никогда не проверяло! Не знали? Международные финансовые институты во главе со Всемирным Банком и Международным валютным фондом настоятельно рекомендуют нашему правительству не проверять Центробанк. Интересно почему? Чего они так опасаются? Пора установить в полной мере суверенитет над Центробанком.

Что же делать? Надо объявить финансовую амнистию. Пусть вернут в страну наворованное, заплатят налоги и используют эти средства во благо государства. Ведь даже самые что ни есть цивилизованные страны начинали свою нынче кажущуюся столь респектабельной историю процветания с незаконного капитала. Отнять и поделить легко! Мы уже проходили это 100 лет назад. А вот реально претворить в жизнь принцип неприкосновенности права собственности очень трудно.

Экономика не может быть эффективной без защиты собственников, даже самых гнусных из них. Да, конечно, они вывезли за рубеж народное добро. Но их внуки и правнуки будут считать своих предков честными капиталистами, а потому – чтить законы. А главное уже осознанно и без страха будут держать свои средства не в офшорах, а на Родине. А потому возвращать украденные средства из-за рубежа надо, и наказывать показательно кого-то надо. Но последнее не должно быть самоцелью.

Главная цель – построить эффективные институты (в первую очередь защита права собственности и конкуренции, соблюдение договоров и в качестве гаранта всего этого компетентные и независимые суды) и сделать страну привлекательной для вложений.