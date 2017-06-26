Нефть дорожает

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром на фоне ожидаемого снижения капзатрат нефтяных компаний ввиду относительно низкой стоимости "черного золота", передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 09.36 стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% — до 46,22 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,09% — до 43,48 доллара за баррель.

"Поскольку цены остаются низкими, определенно, некоторые из компаний начтут корректировать свой прогноз по капитальным затратам и инвестициям, и это медленно начинает приводить рынок в состояние баланса", — цитирует агентство Блумберг стратега по глобальным рынкам в JPMorgan Asset Management Керри Крэйга.