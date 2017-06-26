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Экс-президент Кореи планировала убийство Ким Чен Ына

 

Администрация предыдущего президента Южной Кореи Пак Кын Хе планировала убийство северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом пишет японская газета Asahi со ссылкой на источник.

Как отмечается, в конце 2015 года Пак Кын Хе подписала документ, в котором в том числе упоминалась «смена руководства» в КНДР. Работу над принятым планом поручили южнокорейской разведке.

Предполагалось, что смерть Ким Чен Ына должна была выглядеть как несчастный случай. Среди вариантов рассматривалось ДТП, авария на железной дороге или на воде. Тем не менее, реализовать этот план не удалось.

По данным газеты, нынешняя администрация Южной Кореи от намерений ликвидировать северокорейского лидера отказалась.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал Ким Чен Ына «очень опасным человеком».

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