До войны Сирия могла похвастаться самым высоким уровнем развития промышленности и самым образованным населением в арабском мире. Принятая за основу советская плановая система позволила создать комплексы тяжелой и легкой промышленности, снабжавшей не только саму страну, но и многочисленных соседей.

Гордостью Сирии являлась развитая фармацевтическая промышленность, ответственность за развитие которой лежала на сестре Башара Асада - Бушре. До сих пор значительная доля лекарств на сирийском рынке местного производства чрезвычайно дешева – в среднем в 5-10 раз дешевле, чем в России. Химики и фармацевты получали высококлассную подготовку за рубежом. Многие из них в связи с кризисом остались без работы. На них то и обратили внимание дельцы местного наркобизнеса, для которых производство аналогов метамфетамина стало и источником дохода, и способом обеспечения вооруженных отрядов.

Во второй половине ХХ века центром наркомафии являлся соседний с Сирией Ливан. Правительство и спецслужбы охваченной гражданской войной страны не могли контролировать районы долины Бекаа, где успешно производили гашиш. Поставкой его на мировые рынки занимались различные политические организации, среди которых особую известность получила Партия рабочих Курдистана, у которой в долине Бекаа располагались тренировочные лагеря. Продукция по тайным тропам шла через Сирию в Турцию, и далее в Европу и даже в США: качества ливанского гашиша широко описаны в художественной литературе 70-90-х годов.

В самом же регионе потребление гашиша оставалось на невысоком уровне и даже сокращалось благодаря распространению исламистских идей. Все направления ислама крайне негативно относились к употреблению традиционных наркотиков, справедливо расценивая их в качестве «хамра» - одурманивающего средства наравне с алкоголем. Ситуация изменилась коренным образом с приходом на рынок синтетических наркотиков амфетаминовой группы.

Еще до начала гражданской войны Сирия стала основным перевалочным пунктом для контрабанды в Саудовскую Аравию фенифилина – наркотического вещества из группы психостимуляторов, который продается на Ближнем Востоке под брендовым названием кептагон. Саудовцы употребляли его вместо запрещенного алкоголя для развлечения. С появлением на территории Сирии захваченных боевиками участков, на них стали формироваться подпольные лаборатории по производству кептагона. Таблетки расценивались как лекарство, позволяющее сохранять бдительность, не спать, не чувствовать боли, а также поддерживать высокий боевой дух. Это позволило западным журналистам назвать его «наркотиком джихада».

Основное производство развернулось севернее города Хомс в ар-Растане. Там и до войны существовали фармацевтические предприятия, оборудование которых широко используется при производстве кептагона. На производстве работают бывшие сотрудники предприятий, а также школьные учителя химии, которым тоже нужно кормить свои семьи, а иного выхода для этого война не предоставила.

Прекурсоры (необходимые для производства наркотиков химические вещества) поставляются через блок-посты сирийской армии из Ливана, а готовая продукция – через границу в Иорданию и Ирак, а далее в Саудовскую Аравию основному потребителю. Поскольку боевикам свободной сирийской армии еще в 2012 году удалось захватить участок сирийско-иорданской границы, поток контрабанды увеличился по сравнению с довоенным уровнем по словам сирийских полицейских в 10 раз.

Особенно успешно пошла торговля кептагоном с образованием ИГИЛ. Руководство группировки не разрешает производить его на территории самопровозглашенного халифата, однако закрывает глаза на его употребление рядовыми боевиками, а также не стесняется получать доходы от контрабанды. Поскольку подконтрольные ИГИЛ территории простираются от Сирии до границ Саудовской Аравии, контрабанда наркотиков почти полностью оказалась в руках ИГИЛ. Объемы поставок составляют от 10 до 18 миллионов таблеток в месяц. В среднем цена за перевозку по территории ИГИЛ составляет 2 доллара за штуку. Таким образом, суммы доходов могут достигать 36 миллионов долларов в месяц.

Свойства кептагона оказались востребованы и в самой Сирии. Голод, холод, усталость, отсутствие перспектив и горькие раздумья успешно снимаются этим наркотиком. Как рассказывают участники боевых действий, после приема таблетки создается иллюзия неуязвимости, и кажется, что можешь легко расправиться с десятком врагов. В розницу таблетка кептагона 0.5 г. стоит 2500-3000 сирийских лир, или около 5 долларов. Себестоимость производства вовсе ничтожна и составляет менее доллара за грамм. Наибольшей популярностью наркотик пользуется в кругах «умеренной оппозиции», на территории которой располагаются производства. Однако в последнее время не меньшее распространение он получил в рядах исламистских движений "Хайят Тахрир аш-Шам" и ИГИЛ.

Поскольку в группировках существует довольно большая текучка кадров, узнать о ситуации за линией фронта довольно просто. Бывшие боевики "Джабхат ан-Нусры", а ныне члены добропорядочных проправительственных отрядов Сил национальной обороны рассказывали, что употребление кептагона в отличие от алкоголя не считается с точки зрения идеологов джихадизма чем-то слишком предосудительным. Все равно за смерть на поле боя Бог обязан простить все грехи.

Не избежали увлечения кептагоном и правительственные войска. О «придающем силы лекарстве» знают все, употребляют многие, включая офицерский состав. Розничными торговцами зачастую являются сами военнослужащие, желающие таким образом поправить свое финансовое положение и обеспечить наркотиком самих себя. Особенно широко распространена наркомания в добровольческих частях, куда записываются гражданские лица или где большое количество наемников из Афганистана.

Министерство здравоохранения и полиция по большому счету закрывают глаза на проблему – в условиях гражданской войны достаточно других неразрешимых дел. Однако многие врачи обеспокоены тем, что Сирия стремительно приближается по уровню употребления кептагона к Филиппинам, где это стало настоящим бедствием. Там местный аналог кептагона "шабу" охватил до четверти населения, что и побудило филиппинцев проголосовать за президента Родриго Дутерте только за его обещания покончить с этим злом самыми жестокими методами. В Сирии же гражданский конфликт делает бессмысленными любые меры по борьбе с наркобизнесом, оставляя проблему будущим поколениям сирийцев.