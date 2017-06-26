Британия отправляет в первое плавание крупнейший авианосец

Авианосец «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth), который является самым крупным военным кораблем ВМС Великобритании, в понедельник начнет свое первое плавание в истории.

По данным Sky News, корабль покинет порт в Шотландии, где был построен несколько лет назад. На протяжении следующих двух лет он будет участвовать в морских испытаниях.

На борту авианосца будут находиться более 700 человек, старшему из которых 58 лет, самому молодому — 17. В течение последних недель они проводили учения на борту судна. К боевым испытаниям у Восточного побережья США корабль приступит в октябре 2018 года.

Авианосец строился с 2009 года, свое название в честь королевы Елизаветы I (правила с 1558 по 1603 год, — ред.) получил в 2014 году. Это второй корабль ВМС Британии, названный в честь самой известной королевы.

«Королева Елизавета» обещает стать флагманским кораблем британского флота. Его стоимость, по данным издания Guardian, составляет 3,5 млрд фунтов.