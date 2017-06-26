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После Ильхама Алиева Проханова принимает Мехрибан Алиева

Автор: Отдел информации 

Известный российский писатель и общественный деятель Александр Проханов сегодня встретится с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Об этом haqqin.az стало известно из собственных источников.

Напомним, что накануне Александр Проханов был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных областях. Была подчеркнута роль связей азербайджанской и российской интеллигенции в расширении сотрудничества в гуманитарной сфере, состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия.

Отметим, что Александр Проханов является советским и российским политическим деятелем, писателем, сценаристом, публицистом, журналистом, общественным деятелем. Он также член секретариата Союза писателей России. В последние годы Проханов выступает как один из главных идеологов России.

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