Приезд российского общественно-политического деятеля, писателя Александра Проханова в Баку вызвал ажиотаж не только в Азербайджане, но и в соседних странах. Это и не удивительно, учитывая заявления российского аналитика, которые он сделал в недавнем интервью haqqin.az.

Что касается в целом программы пребывания российского политика в Азербайджане, он проводит множество встреч, встречается с представителями азербайджанской интеллигенции, официальными лицами и неправительственными организациями. Накануне состоялась встреча А.Проханова с президентом И.Алиевым. В ближайшие часы русский писатель и общественный деятель встретится и с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Александр Проханов посетил могилу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, побывал он и у места упокоения супруги Гейдара Алиева – Зарифы Алиевой.

Российский писатель посетил и Аллею шехидов, был на встрече в Милли меджлисе с депутатами-членами российско-азербайджанской межпарламентской дружбы, где ему рассказали о деятельности законодательного органа страны. Насыщенная программа включала и посещение Flame Towers – одного из новых символов Баку.

Александр Проханов провел встречу и с представителями азербайджанской общины Нагорного Карабаха, в том числе и с главой исполнительной власти Шуши Байрамом Сафаровым. Российский аналитик рассказал, что бывал в Шуше: «Помню там, на горе, санаторий… Как же вы потеряли Шушу? Это же была неприступная крепость!». Байрам Сафаров подтвердил воспоминания гостя, рассказав о последствиях вероломной армянской экспансии.

Рассказали Проханову и об этнических чистках в Карабахе, где в итоге уже не осталось азербайджанцев.

К сожалению, в последние годы были прерваны связи Проханова (и не по вине писателя!) с азербайджанской диаспорой в России и самим Азербайджаном. Весьма странно, но о влиятельном писателе, который в первые годы карабахского конфликта сочувствовал Азербайджану, и осуждал армянскую агрессию, почти позабыли в Баку.

Ведь Александр Проханов еще в 1992 году не просто был в Азербайджане, но и хотел попасть в родное село Ивановка, откуда родом была его мать. Тогда содействие писателю оказывал Виктор Поляничко (в 1988-1991 гг. второй секретарь ЦК Компартии Азербайджана и председатель Оргкомитета в Нагорном Карабахе – Ред.), погибший в результате террористического акта, как предполагается, организованного армянскими боевиками. С Поляничко Проханов познакомился и подружился в конце 70-х годов в Афганистане, и всячески поддерживал его в период деятельности на посту главы Оргкомитета в Нагорном Карабахе. «Я хорошо помню, ведь именно при Поляничко в Степанакерте развевался трехцветный азербайджанский флаг. Ему мешали, покушались на его жизнь, стреляли из гранатомёта в здание администрации, но тогда велась борьба с бандитским подпольем», - вспоминает писатель минувшие годы.

В 1992 году писатель так и не доехал до Ивановки, однако побывал в селе в этот свой приезд в Азербайджан. В этот раз русское население встречало своего соотечественника с большим восторгом.

Кстати, именно в тот период Проханов сделал серию телевыступлений по карабахской проблеме на центральных российских телеканалах.

Как сообщают российские источники, предки Проханова, молокане, ушли из Тамбовщины в Закавказье. Его дед - брат Ивана Степановича Проханова, лидера российского баптистского движения, основателя и руководителя Всероссийского Союза Евангельских Христиан (1908—1928) и вице-президента Всемирного баптистского альянса (1911). Дядя А.А.Проханова, ученый-ботаник, остался в СССР после эмиграции И.С Проханова, был репрессирован, но затем освобожден вследствие отказа от унаследованного после смерти И.С Проханова в Берлине значительного состояния в пользу государства.

Стоит еще отметить, что на встрече с представителями азербайджанской общины Карабаха Александр Проханов задавал вопросы, которые кому-то могли показаться неудобными. Один из них звучал так: «Почему Азербайджан не отвоевывает свои земли?!»…