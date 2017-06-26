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ПАСЕ собирается на летнюю сессию

 

В Страсбурге сегодня начинает работу летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В ходе сессии перед депутатами ПАСЕ выступят генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, премьер-министр Черногории Душко Маркович, премьер-министр Молдовы Павел Филип, министр иностранных дел председательствующей в Комитете министров СЕ Чехии Любомир Заоралек.

Участники сессии обсудят такие вопросы, как ситуация в Беларуси, кризис с мигрантами и беженцами в Европе и др.

Азербайджанская делегация также примет участие в работе сессии ПАСЕ.

Cессия завершит работу 30 июня.

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