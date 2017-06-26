Иосиф Сталин лидирует в опросе россиян относительно самых выдающихся личностей в мировой истории, а второе место делят президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, передает «Интерфакс».

Социологи составили пятерку наиболее выдающихся, по мнению россиян, личностей: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%).

В десятку выдающихся людей также вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%).

Сумма всех результатов превышает 100%, поскольку респонденты сами называли имена и указывали сразу несколько. В опросе участвовали 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов. Исследование проводилось 7–10 апреля.