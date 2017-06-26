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И азербайджанские националы приветствуют Проханова

Автор: Отдел информации 

Александр Проханов является одним из видных представителей интеллигенции, который влияет на общественное мнение в России. Об этом, комментируя haqqin.az визит Александра Проханова в Баку, заявил депутат Милли Меджлиса, глава партии кемалистского толка «Великое возрождение», один из лидеров азербайджанских национал-демократов Фазиль Мустафа.

«Значимость Александра Проханова как общественно-политического деятеля и его близость к российской элите увеличивают значимость его мыслей и заявлений. Как правило, для оценки той или иной личности, прибывшей из России в Азербайджан, для нас служит его отношение к карабахскому конфликту. В любом случае, если он признает, что главным негативным фактором для развития российско-азербайджанских отношений является Армения, признает право Азербайджана вернуть Карабах в свою юрисдикцию военным путем, то это должно лишь приветствоваться», - сказал Фазиль Мустафа.

Депутат отметил, что сторонники сильной России заинтересованы в тезисе о слабых постсоветских странах и пытаются реализовать его на практике.

«Но здесь есть некоторые реалии. В России понимают, что нельзя враждовать со всеми, и это ни к чему хорошему не приведет. По моему мнению, Проханов выступает против ухудшения отношений с Азербайджаном, который не создает никаких проблем с Россией и не хочет быть под покровительством какого-либо государства. Мы должны внимательно отслеживать месседжи как Проханова, так и побывавшего до него в Баку Дугина, и ознакомить с их полезными идеями по улучшению азербайджано-российских отношений.  Я не знаю, принесет ли это пользу или нет. Но мы должны работать над тем, чтобы в российской элите сформировалось и крепилось мышление, соответствующее нашим интересам», - сказал депутат.

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