Капитан сбежал с затонувшего колумбийского корабля

Спасшиеся пассажиры судна El Almirante, затонувшего в Колумбии, рассказали, что капитан первым покинул корабль вопреки предписаниям.

Одна из пассажирок Нора Ракель рассказала газете Colombiano, что капитан первым прыгнул в воду после того, как судно начало тонуть, и призвал остальных последовать его примеру.

«Мой двоюродный брат разбил панорамные стекла, и мы прыгнули в воду. Я не умею плавать. Я не знаю, как выплыла. Это чудо, что я осталась жива», — сказала она.

По данным спасательной службы Колумбии (UNGRD), после кораблекрушения в водохранилище неподалеку от города Гуатапе удалось спасти более 130 человек.

«Были спасены 133 человека, шестеро погибли и остальные пропали без вести, таков пока итог кораблекрушения», — говорится в заявлении. Всего на судне находились 150 человек.