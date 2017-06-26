Десятки тысяч бельгийцев требуют закрыть АЭС

Более 50 тысяч человек выстроили в воскресенье вечером "живую цепь" протяженностью 90 км - от ограды атомной электростанции Tihange под Льежем до немецкого Аахена. Таким образом они требовали закрыть выработавшие свой ресурс две бельгийские АЭС. Как сообщила ТАСС представитель организаторов акции - группы Stop Tihange&Doel Клементин Скеван, они сами "не ожидали столь значительного числа участников этой импровизированной манифестации".

"Мы приглашали участников наших партнерских экологических организаций, а также всех желающих, распространяя информацию через сайты наших коллег и в социальных сетях. Однако мы не могли ожидать такого успеха ", - сказала она.

Живая цепь прошла по территории трех сопредельных стран - Бельгии, Нидерландов и Германии. Люди стояли примерно через каждые два метра, держа в руках плакаты и разного рода наглядную агитацию вроде перевязанных красной лентой с надписью "Стоп" грубые модели конических труб АЭС. В акции в том числе принял участие ряд депутатов бельгийского парламента, а также парламентов Валлонии и Фландрии, политиков и чиновников местных администраций.