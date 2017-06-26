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Белоруссия хочет купить "Искандеры"

 

Посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко заявил, что Минск может в будущем рассмотреть возможность приобретения у России ракетных комплексов «Искандер», передает РИА «Новости».

«По зенитно-ракетным комплексам, как отмечали в СМИ представители нашего оборонного ведомства, основным ЗРК в Беларуси на сегодняшний день остается система С-300. Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками», — заявил он.

По словам Петришенко, белорусские власти ожидают, что в перспективе на охрану воздушных границ Союзного государства заступят Су-30СМ войск ВВС и ПВО Белоруссии.

Ранее Белоруссия объявила о закупке российских истребителей Су-30СМ.

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