Россия прекращает производство Ан-148

Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после завершения строительства последних двух машин этого типа в Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской авиационной отрасли.

«Большой интерес был к Ан-148, который делали в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», — заявил он.

По его словам, в Воронеже доделывают последние две машины, и на этом их судьба в России закончится.