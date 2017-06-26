В Баку будет до 33 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится сегодня в сообщении Национального департамента по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 28-33, в Баку ночью 20-22, днем 31-33 градуса тепла.
Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-75, днем - 45-55%.