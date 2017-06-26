На борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» Москва-Баку призошел конфуз и пассажирам подали «индейку с рисом по-армянски», сообщают российские СМИ.

Один из возмущенных пассажиров решил поинтересоваться у стюардессы, почему направляющимся в Азербайджан гражданам предлагают блюдо с провокационным названием, имея в виду состояние войны между Азербайджаном и Арменией.

Однако девушка предпочла не вступать в дискуссию с настойчивым мужчиной.

При этом другая бортпроводница подтвердила, что самолет летит в Баку, но на вопрос о целесообразности наличия такого блюда в меню отвечать отказалась.





