Первая встреча Порошенко и Макрона

Первая встреча президента Украины Петра Порошенко и его французского коллеги Эммануэля Макрона началась в Елисейском дворце, как следует из видеотрансляции на официальной странице в Facebook украинского президента.



Порошенко в понедельник находится с рабочим визитом во Франции. Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с Макроном, премьер-министром Эдуаром Филиппом и председателем Сената Жераром Ларше.



Порошенко планирует скоординировать с французским коллегой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе.