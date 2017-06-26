Трампа отговаривают от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп настаивает на встрече с российским лидером Владимиром Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.



АП отмечает, что в американской администрации существуют глубокие разногласия относительно того, какой подход к Москве следует выбрать Вашингтону в разгар проходящего в США расследования "о связях с Россией". По данным агентства, возможная встреча Трампа с Путиным усугубляет эти разногласия.

Многие представители окружения президента полагают, что Вашингтону сейчас следует сохранять дистанцию и взаимодействовать с Россией с большой осторожностью. Однако Трамп и еще несколько членов его команды настаивают на полноценной двусторонней встрече с Путиным. В частности, несмотря на призывы чиновников Госдепартамента и Совета национальной безопасности к сдержанности, президент США выступает за доступ СМИ и исполнение всех норм протокола, характерных для таких консультаций.