В рамках своего визита в Азербайджан известный российский писатель и общественный деятель Александр Проханов продолжает встречи с политиками, общественными деятелями и представителями интеллигенции Азербайджана.

Как стало известно haqqin.az, Александр Проханов в сопровождении председателя русской общины Азербайджана, депутата Михаила Забелина и председателя парламентского комитета по правовому и государственному строительству Али Гусейнли посетил Милли Меджлис.

Кроме того, Александр Проханов встретился с руководителем азербайджанской общины Нагорного Карабаха, главой исполнительной власти Шушинского района Азербайджана Байрамом Сафаровым. На данной встрече была обсуждена ситуация вокруг нагорно-карабахского конфликта и возвращение азербайджанских беженцев на свои земли.

Затем Александр Проханов посетил село Ивановку Исмаиллинского района, откуда он родом. Проханов встретился с русским населением и обсудил с ними условия их жизни, ситуацию с русским языком в Азербайджане и другие вопросы.

Напомним, накануне Александр Проханов был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией в различных областях. Была подчеркнута роль связей азербайджанской и российской интеллигенции в расширении сотрудничества в гуманитарной сфере, состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия. Также состоялась встреча Александра Проханова с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Отметим, что Александр Проханов является советским и российским политическим деятелем, писателем, сценаристом, публицистом, журналистом, общественным деятелем. Он также член секретариата Союза писателей России. В последние годы Проханов выступает как один из главных идеологов России.