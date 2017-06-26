Скончалась народная артистка Азербайджана Гендаб Гулиева

Сегодня на 68 году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка Азербайджана, оперная певица, актриса и исполнительница мугама Гендаб Гулиева, сообщил Trend телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов.
Гендаб Гулиева страдала от сердечной недостаточности и хронической болезнью почек.
Гендаб Гулиева с 1981 года – солистка Азербайджанского государственного театра оперы и балета, где создала яркие образы Лейли и Асли (Узеир Гаджибейли - “Лейли и Меджнун”, “Асли и Керам”), Арабзенги (Муслим Магомаев - “Шах Исмаил”), Шахсяням (Зульфугар Гаджибеков - “Ашуг Гариб”), Гюльбахар (Шафига Ахундова - “Скала невесты”), Ханенде гыз (Рамиз Мустафаев - “Вагиф”). С большим успехом гастролировала в Германии, Канаде, Японии, Франции, Швеции, Турции, Иране, Ираке и других странах, пропагандируя национальное наследие мугама и теснифы.