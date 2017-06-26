Борис Пастухов: "Мы с Примаковым доставили из Еревана в Баку сотню пленных азербайджанцев"

Два года назад скончался бывший премьер-министр России, глава МИД Евгений Примаков. Примакова считают великим востоковедом, но по мнению его близкого друга и бывшего замглавы МИД России Бориса Пастухова, многие забывают, что Примаков занимался еще и урегулированием конфликтов в СНГ.

В интервью «Комсомольской правде» он рассказал о том, какую роль Примаков сыграл в обмене пленными между Арменией и Азербайджаном во время карабахского конфликта.

«Мы с Примаковым должны были забрать в Баку сотню армян и на российском самолете доставить их в Ереван. И там в этот же самолет посадить и доставить обратно в Баку сотню пленных азербайджанцев», - рассказывает Пастухов.

По его словам, Примакова в аэропорту провожал тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев, дав в этот рейс сопровождающим своего заместителя министра юстиции

«Когда вылетели, я подумал, что эта сотня может в любой момент взбунтоваться. И угнать самолет за границу. Я спросил у охранника Примакова, Валерия: «Сколько у тебя патронов?». Тот показал свой «Макаров» с одной обоймой. Я пошел к этим ребятам-армянам. Поговорил и понял, что эти люди хотели только домой. В начале салона сидел с нами замминистра юстиции, который дрожал от страха. Примаков дал гарантии, что его не тронут, ночевал этот замминистра в российском посольстве в Ереване и улетел с нами этим же бортом обратно.

Мы с Примаковым были потом в столице Нагорного Карабаха — и там нам тоже не хотели отдавать одного или двух военных преступников в эту «азербайджанскую сотню». Примаков сказал, что мы не улетим из Армении, не получив всех по списку», - рассказывает он.

«Когда вернулись из Еревана, Алиев с Примаковым уединились, а я оценил библиотеку в приемной президента, нашел там редкий томик стихов «Великие азербайджанцы» — Алиев мне его потом подарил», - рассказывает Пастухов.

По его мнению, Примакову в Баку было небезопасно находиться. Когда он прилетал в 1989-ом, он звонил Горбачеву и говорил, что не может руководить военной операцией и тогда туда командировали Язова.

«Но Алиев нам охрану выделять не стал, считая, что нам ничего не угрожает», - сказал он.