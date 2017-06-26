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Бахрейн пригрозил Катару военным вмешательством

 

Глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа пригрозил Катару "экстренным региональным вмешательством", если Доха не захочет следовать договоренностям со странами региона.

"Катар должен либо придерживаться системы, действующей в регионе, и общих договоренностей об обороне со странами региона и двусторонних — с крупным мировым партнером, либо его ждет экстренное региональное вмешательство", — написал Аль Халифа в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, Катар пошел на военное обострение ситуации, пригласив в страну иностранных военных после возникновения дипломатического конфликта с соседними странами.

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