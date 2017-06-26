Народного артиста СССР Владимира Этуша госпитализировали в Москве после падения на лестнице. Об этом ТАСС рассказал в понедельник, 26 июня, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, «Этуш пошел в поликлинику; поднимаясь по лестнице, упал». «К сожалению, супруга не смогла его удержать», — добавил Крок.

Директор театра сообщил, что актер госпитализирован в одну из больниц Москвы. О состоянии артиста не сообщается.

При этом «Московский комсомолец» пишет, что врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника.