В парламенте Британии создана коалиция

Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Тереза Мэй достигла соглашения с лидером Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Арлин Фостер и заручилась необходимой поддержкой в преддверии важного голосования в парламенте.

Как сообщает ВВС, голоса 10 депутатов-юнионистов Мэй получила за обещание выделить в бюджет Северной Ирландии дополнительный 1 млрд фунтов в ближайшие два года.

«Мы решили поддержать консервативное правительство и сегодня мы достигли соглашения о поддержке правительства в парламенте», — заявила Фостер журналистам по итогам подписания.