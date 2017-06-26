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В парламенте Британии создана коалиция

 

Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Тереза Мэй достигла соглашения с лидером Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Арлин Фостер и заручилась необходимой поддержкой в преддверии важного голосования в парламенте.

Как сообщает ВВС, голоса 10 депутатов-юнионистов Мэй получила за обещание выделить в бюджет Северной Ирландии дополнительный 1 млрд фунтов в ближайшие два года.

«Мы решили поддержать консервативное правительство и сегодня мы достигли соглашения о поддержке правительства в парламенте», — заявила Фостер журналистам по итогам подписания.

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