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Останки Сальвадора Дали эксгумируют

 

Тело испанского художника Сальвадора Дали будет эксгумировано. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает BBC News.

Испанский суд постановил извлечь из захоронения останки живописца для того, чтобы провести тест на отцовство.

Отмечается, что одним из оснований для такого решения стало то, что личных вещей Дали, которые можно было бы использовать для анализа, не сохранилось.

На право считаться дочерью Дали, а также на его наследство претендует гадалка Пилар Абель. 59-летняя женщина подала судебный иск в марте 2015 года.

Она утверждает, что ее мать, Антониа Мартинез де Аро, вступила в любовную связь с художником в 1955 году и жила с ним в деревне, где работала няней для соседских детей.

Ответчиком выступает Испанское королевство и фонд Сальвадора Дали, которые стали владельцами творческого наследия художника.

Дали умер в 1989 году. Он считается одной из ключевых фигур сюрреализма. Картины художника, унаследованные Испанией, оцениваются в 325 миллионов евро.

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