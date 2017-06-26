Трамп потребовал извинений за обвинения в сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп требует, чтобы ему принесли извинения за обвинения в сговоре с Россией.



Причиной, по которой президент Обама ничего не сделал по поводу России после того, как он был уведомлен ЦРУ о вмешательстве , является то, что он ожидал победы Клинтон и не хотел "раскачивать лодку".

Рассматривая Россию на протяжении 4 месяцев под увеличительным стеклом, у них нет ни одной "записи" о сговоре людей Т . Нет никакого сговора и никаких препятствий. Передо мной должны извиниться!" — написал Трамп в Twitter.