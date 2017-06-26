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Жертвами проливных дождей в Китае стали 28 человек

 

Проливные дожди, продолжающиеся в центральных и восточных провинциях Китая, привели к гибели 28 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным властей, осадки не прекращаются с 22 июня в провинциях Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань и городе центрального подчинения Чунцин. В ряде районов произошли наводнения и оползни, разрушено свыше 6,5 тысячи домов, еще 60 тысяч зданий повреждены.

Ущерб нанесен более чем 7,3 миллиона человек. Свыше 504 тысяч человек эвакуировано в безопасные места, 186 тысяч жителей затронутых стихией провинций нуждаются в экстренной помощи.

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