Первые сообщения о произошедшем на днях в Персидском заливе инциденте – обстреле сторожевыми катерами Саудовской Аравии трех иранских рыболовецких шхун – были вполне будничными и не несли в себе ничего сенсационного. «Нарушена морская граница Королевства», «по нарушителям был открыт огонь после того, как они отказались остановиться и принять досмотровую команду», «одна шхуна с тремя членами экипажа задержана, остальным удалось покинуть территориальные воды Саудовской Аравии».

Даже информация о том, что в результате обстрела погиб член команды одной из шхун, не привлекла особого внимания – на Ближнем Востоке люди сегодня ежедневно гибнут сотнями, что на этом фоне значит смерть какого-то там рыбака.

Все изменилось спустя три дня, когда Министерство культуры и информации Саудовской Аравии распространило заявление, в котором говорилось, что лодки были нагружены взрывчаткой и направлялись для совершения диверсии на одном из нефтяных месторождений Королевства. Цитата: «Мы можем подтвердить, что военно-морские силы Саудовской Аравии захватили трех членов иранской революционной гвардии (Корпус стражей исламской революции, КСИР – И.П.), которые находились на борту небольшого судна, нагруженного взрывчаткой. Судно держало курс на нефтяную платформу, расположенную на Марджанском нефтяном месторождении».

С этого момента и иранские рыболовы стали выглядеть совершенно по-иному, и Эр-Рияд предстал перед миром в новой ипостаси – жертвы государственного терроризма Тегерана, отправляющего к его берегам диверсантов группами, а взрывчатку – шхунами.

Собственно, предложенная саудовской стороной версия выглядит весьма сомнительно. И отнюдь не потому, что автор считает Иран «белым», «пушистым» и совсем-совсем неспособным на проведение специальных операций. Как раз наоборот – автор достаточно осведомлен о тактике действий Корпуса стражей исламской революции в отношении монархий Персидского залива. И отправка шхун со взрывчаткой к буровой платформе, да еще с экипажем, укомплектованным кадровыми сотрудниками КСИР – совершенно не похоже на почерк иранских спецподразделений.

Да и географическое расположение нефтедобывающей платформы в непосредственной близости от территориальных вод Ирана – с одной стороны совершенно не способствует осуществлению там диверсии (экологическая катастрофа в таком случае ударит и по иранской стороне), а с другой – делает отправку туда трех шхун со взрывчаткой совершенно бессмысленной и глупой затеей. Поскольку у Ирана есть средства для диверсий на море куда эффективнее, чем заминированные рыбацкие шхуны, средь бела дня открыто идущие к саудовской платформе.

Откровенно смущает и трехдневная пауза между задержанием шхуны с тремя выжившими после обстрела с саудовского сторожевика членами экипажа и официальном сообщении о ее смертоносном грузе. Она была бы объяснима, если бы рыбаки, они же, по версии Эр-Рияда – «оперативники КСИР» дали признательные показания, но ведь и этого не предъявлено. Что заставляет предположить, что пауза продолжительностью в три дня потребовалась для подготовки сценария новой антииранской пропагандистской кампании, момент для которой оказался как нельзя более удачным. Сразу после терактов 7 июня в Тегеране представители КСИР обвинили Саудовскую Аравию в причастности к произошедшему. «Тот факт, что [экстремистская группировка] "Исламское государство" взяла ответственность за нападение, доказывает, что они [Саудовская Аравия] причастны к этой жестокой атаке», - говорилось в официальном заявлении Корпуса. И здесь нужно пояснить, что в Тегеране убеждены в наличии тесных связей между ИГИЛ и Эр-Риядом. Лично мне это представляется слишком уж притянутым, во всяком случае – в отношении событий 7-го июня, но, как говорится, «имеем то, что имеем».

В качестве ответа за теракты в Тегеране по ИГИЛ был нанесен ракетный удар. Следуя логике заявления КСИР, следующей целью просто обязана была стать Саудовская Аравия. Соответственно, саудовская версия о «рыбаках со взрывчаткой» проходит на «ура» и воспринимается почтенной публикой как вполне себе правдоподобная.

Более того, она вполне ложится в мейнстрим, заданный Дональдом Трампом в ходе его визита в Эр-Рияд, где он заявил, что Иран проводит политику государственного терроризма. Напомню, кстати, что и его обращение к иранскому народу по поводу трагедии 7-го июня звучало более чем двусмысленно. Выразив соболезнование семьям погибших, иранский президент не удержался от реплики: «спонсор терроризма рискует стать жертвой зла, которому он способствует».

Намек американского президента в Эр-Рияде поняли, и тут же добыли «неопровержимые доказательства» злобно-террористических замыслов Тегерана – целую рыбацкую шхуну со взрывчаткой. И перед Белым домом расстарались, и другим арабским государствам дали понять – Тегеран есть абсолютное зло, сегодня он атакует нас, а завтра КСИР придет к вам.

Такая вот «политическая рыбалка» получилась.