Российский депутат о чести и славе азербайджанских воинов

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев поздравил с Днем вооруженных сил Азербайджана президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и направил в его адрес правительственную телеграмму, копия которой находится в распоряжении haqqin.az.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович! Разрешите от всей души поздравить Вас и Вооруженные силы Азербайджанской Республики с праздником!

Честь и слава азербайджанских воинов, их боевой дух и преданность родной стране являются гарантом безопасности Азербайджана. Самое современное вооружение, превосходная подготовка и верность долгу являются незыблемой основой независимости страны и растущей мощи ее Вооруженных сил.

Ваше мудрое руководство и огромные усилия, вкладываемые в укрепление национальной безопасности Азербайджана, вызывают безграничное уважение и уверенность в том, что наконец восторжествует справедливость и карабахский вопрос будет решен в рамках международного права и сохранения территориальной целостности Азербайджана!

Желаю процветания и благополучия всему азербайджанскому народу и его Вооруженным силам!», - говорится в письме.