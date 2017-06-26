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Трампу разрешили ввести запрет на въезд мусульман

 

Верховный суд США разрешил президенту Дональду Трампу частично ввести в действие указ о запрете въезда в страну гражданам шести преимущественно мусульманских государств (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) и всех без исключения беженцев. Об этом сообщает Reuters.

Согласно вердикту, ограничения на въезд той или иной группы граждан не затрагивают права американцев, и потому могут быть введены президентом. Исключением станут те жители «запретных» стран, которые имеют какие-либо отношения с гражданами США: запрет в отношении них признан судом недействительным.

Одобрение суда временное — полностью дело будет рассмотрено в октябре, но до тех пор указ будет действовать.

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