Сегодня ранним утром состоялась встреча известного российского писателя Александра Проханова с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Напомним, вот уже несколько дней один из идеологов современной России, известный писатель и политик Александр Проханов находится с визитом в Азербайджане. В эти дни авторитетный российский гость провел встречу с лидерами карабахской общины, представителями интеллигенции, посетил село Ивановку, провел встречи с официальными лицами и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Во время своего пребывания в Баку А.Проханов выступил с серией сенсационных заявлений.

Сразу же после встречи А.Проханов поделился с haqqin.az своими впечатлениями от встречи с Мехрибан Алиевой.

- Сегодня стало известно о вашей встрече с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Хотелось бы узнать ваши впечатления об этой встрече и некоторые подробности проведенных переговоров.

- Я был очарован этой женщиной - ее обаянием, красотой, ее возвышенными мыслями, глубокими суждениями о сложнейших явлениях сегодняшнего мира. В начале нашего разговора она поинтересовалась моими взглядами на те перемены, которые сегодня переживает человечество. Какие чувства и судьбы обуревает новое рождающееся человечество. В какой степени это опасно, в какой степени это прекрасно? Первую четверть часа нашего разговора мы провели с ней в суждениях, связанных с новыми идеями, которые приходят в человечество и вычищают старые идеи: идеи вражды, ненависти, соперничества и доминирования.

Я также спросил у нее, чем она в настоящее время занимается и чем она увлечена. И она сказала, что несмотря на множество хлопот, которые возлагает на нее новая должность, она читает. Так недавно она прочитала книгу о Льве Николаевиче Толстом и истории его жизни. И ее занимает вопрос о том, почему этот грандиозный человек бросил все дела, убежал из дома, из семьи и что он искал?

Мы с ней весьма интересно и глубоко размышляли о Толстом, который искал в этом мире единство, единство всего живого. И она очень интересно говорила о Толстом и об этой идее жизни, которая развита в человеке.

Потом мы говорили с ней о становлении нового государства Азербайджан. В этом вопросе очень важно, чтобы у людей появилась новая воля, новая идея, новая внутренняя культура. Чтобы взрастание государства Азербайджан протекало параллельно с взрастанием новой нации, нового азербайджанского миросознания, абсолютно независимого и суверенного, но открытого для мира. Которое было бы открыто для всех добрых явлений, которые сегодня происходят в жизни человечества.

Я рассказал ей о том, что мы бы хотели открыть в Баку филиал своего Изборского клуба, тем самым создать своеобразный союз интеллигентов Азербайджана и России. И в таком совместном духовном творчестве создать постоянные коммуникации между русским сознанием и азербайджанским.

- Накануне вы встречались с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а сегодня уже состоялась встреча с первой леди, первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Вы встретились с первым вице-президентом по рекомендации главы государства? Эти встречи были как-то взаимосвязаны?

- Признаться честно, у меня сложилось некоторое ощущение, что это была одна встреча, которая была разделена на две части. Эти части одной встречи разделяли целые сутки. Те эмоции, та душевность, сердечность, которые я испытал вчера во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым, она повторилась сегодня в резиденции госпожи Алиевой.

Это было похоже на встречу с одним человеком. Но один в какой-то момент выполнял роль президента, а второй –вице-президента. Мне было тепло в общении с этими людьми. И хотя наши разговоры касались вещей очень сложных и грозных, они напоминали мне разговор в кругу семьи. Это не был протокольный разговор, это не было совещанием, это не было чем-то, связанным с утаиванием мыслей. Это были откровенные переживания, суждения по самым острым и неприятным для собеседников явлениям. Сегодняшний мир очень таинствен и загадочен. И разгадывать эту загадку нужно очень осторожно, чтобы не ошибиться и не навредить этому миру. Вот такие у меня ощущения от этих встреч.

- Вы сказали, что на встрече с первым вице-президентом обсуждали вопросы войны и мира. А обсуждался ли на ней конкретно карабахский конфликт и вопросы урегулирования войны между армянским и азербайджанскими народами?

- Конечно, этот вопрос обсуждался и с президентом и с вице-президентом. Вот что меня порадовало и поразило, так это то, что в суждениях и президента, и вице-президента, я не услышал ненависти.

Госпожа Алиева сказала, что она никогда не позволит воспитывать в азербайджанском народе образ врага в лице армян. Было время, когда эти народы жили вместе, сидели за одним столом и пили вино. Это время должно вернуться.

Мехрибан Алиева понимает, что недопустимо проливать кровь, что накопилось много обид. Но вместе с тем она считает, что это преодолимо именно на основании высших гуманитарных принципов. Принципов того, что все люди и народы должны увеличивать в себе человечность. И чем больше в народах будет человечности, тем они будут ближе друг к другу.

И если во время встречи господин президент мыслил в категориях геополитики, военной стратегии и соперничества, как и подобает президенту страны, находящейся в состоянии войны, то его супруга говорила о гуманности, может быть отчасти, как Лев Толстой.

- Александр Андреевич, в ходе вашего визита в Азербайджан вы посетили и родную для себя деревню Ивановка в Исмаиллинском районе, где компактно проживает русское население. В России в последнее время все чаще говорят о проблемах русского и русскоязычного населения в постсоветских странах. Какова ситуация с этим в Азербайджане и какие выводы лично для себя вы сделали в ходе этого визита?

- Вы знаете, я до сих пор нахожусь под впечатлением сегодняшних событий, которые разворачиваются в Украине. Я потрясен и подавлен тем, что украинцы строят свое новое государство на русофобии. Но это не приносит ничего хорошего и подталкивает к новым катастрофам.

Азербайджан же строит свое новое государство, не разрушая русское или советское, а пытаясь найти гармонию. Он стремится сохранить все светлое, важное и культурное, что было между Азербайджаном и Советским Союзом или между азербайджанцами и русскими на протяжении предшествующих 70 лет нашей общей истории.

И это дает свои результаты. Таков был подход и покойного президента Гейдара Алиева, а также нынешнего президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой. Нельзя строить свое государство на ненависти, антагонизме, насилии.

Мое родное село Ивановка, как вы знаете, я из молокан, прекрасно говорит на русском языке. И мне хочется научиться у молокан современному и правильному русскому языку. Я вижу, как в Азербайджане работают русские школы и как в стране берегут русский язык.

- Вы до этого говорили об отношениях между Азербайджаном и Россией и перспективах их развития. Каким вы видите будущее отношений двух стран в ближайшие годы?

- Россия выстраивает свое новое государство, и я как могу принимаю участие в этом. Свое новое государство выстраивает и Азербайджан. И важно, чтобы русское и азербайджанское государственное строительство шло параллельно. Чтобы они зорко следили друг за другом и не выпускали друг друга из виду. Важно, чтобы каждый шаг в строительстве государства у соседа воспринимался как какой-то урок.

У меня была идея создать отделение Изборского клуба у вас в Баку, которую поддержали и президент, и первый вице-президент Азербайджана. А это, по сути, и есть встреча русских и азербайджанских государственников для того, чтобы они выстраивали отношения исходя из интересов строительства наших государств. Чтобы это не было абстрактным, чтобы делились опытом, своим видением и в том числе своими опасениями. У нас есть все, чтобы мы были двумя братскими государствами.

- Александр Андреевич, ваш нынешний визит в Азербайджан отличается крайне насыщенной программой. За ним с интересом наблюдают не только внутри Азербайджана, но и с настороженностью следят в соседней Армении. В армянских соцсетях и некоторых СМИ появляются публикации, авторы которых пытаются найти некий закулисный характер вашего визита…

- В целом, людям свойственна мнительность и подозрительность. Если армяне считают, что я привез в Азербайджан несколько русских дивизий, новое русское оружие, комплексы С-600 или новый план по наступлению на Лачин, то они глубоко заблуждаются. За мной нет ни Генштаба, ни ФСБ. Я русский интеллигент, интеллектуал и писатель. Я приехал сюда для того, чтобы обнять своих друзей в Баку, чтобы подтвердить, что я люблю Баку, своих друзей азербайджанцев. Я приехал сюда не с автоматом Калашникова, а с цветком.