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Нефтяные котировки развернулись вниз

 

Мировые цены на «черное золото», повышавшиеся с утра понедельника, к вечеру скорректировались в сторону снижения; инвесторы теряют уверенность в восстановлении цен на фоне сохраняющегося излишка предложения на рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:43 мск опустилась на 0,77% до $45,19 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,53% до $42,78 за баррель, сообщает «Финмаркет».

Нефть завершила прошлую неделю снижением цен, опустившись по итогам пятой недели подряд впервые с 2015 года. При этом падение цен с начала месяца может быть самым значительным за год.

За минувшую неделю хеджевые фонды снизили число «длинных» позиций, то есть, ставок на рост цен на нефть WTI на 31%, до минимальных за 10 месяцев 60,56 тыс., по данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

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