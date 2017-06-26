В Иране думают над ответным ударом по США

Парламент Ирана взвешивает возможность введения контрмер в ответ на новые санкции США. Как сообщает PressTV, пакет контрмер включает в себя 10 секций и 20 статей, которые парламент ИРИ обсудит на будущей недели.

По словам главы парламентской комиссии во вопросам безопаности и внешней политики Аллаэдина Боружерди, контрмеры станут жестким ответом на санкции США.

Исследовательский центр парламента ИРИ разработал законопроект «Об авантюрной и террористической деятельности США в регионе», который рассматривает такие вопросы как поддежка терроризма со стороны США и нарушение прав человека, противодействие ИРИ экономическим санкциям, усиление иранских ВС и поддержку иранцев, проживающих в США.