Монголия не смогла определиться с новым президентом

На президентских выборах в Монголии не определился победитель, так как ни один из кандидатов не смог получить большинство голосов, передает Reuters со ссылкой на ЦИК страны.

В связи с этим в стране будет проведен второй тур выборов с участием двух кандидатов, имеющих наибольшую поддержку электората.

Наибольшее количество голосов избирателей получил бывший министр транспорта Монголии Халтмаагийн Баттулга от Демократической партии, но он не смог получить поддержку у более чем 50% граждан.

ЦИК не сообщил имя соперника Баттулга во втором туре, так как бюллетени все еще подсчитываются. Им могут стать лидер Монгольской народной партии Миеэгомбын Энхболд или представитель Монгольской народно-революционной партии Сайнхуугийн Ганбаатар.