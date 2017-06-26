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Бывший осужденный из Азербайджана объявил голодовку в России

Автор: Отдел информации 

Бывший осужденный, помещенный в псковский спецприёмник для  подлежащих депортации мигрантов, объявил голодовку. Об этом он сообщил российским СМИ, представившись Абульфатом Гусейновым.

По словам уроженца Азербайджана, 1966 года рождения, 22 июня он был освобожден из мест лишения свободы (исправительная колония №4 в Середке) и против своей воли попал в спецприемник для подлежащих депортации мигрантов.

«Я здесь, как в плену. Я болен. Окна не открываются. Мне сказали, что я проведу здесь не менее полугода. Но уже 23 числа я мог бы быть со своей семьей», - сказал он.

Абульфат Гусейнов рассказал, что еще за два месяца до освобождения из колонии начал писать обращения президенту и в Генпрокуратуру о том, что он не желает попадать в спецприемник. Тем не менее, 22 июня бывший осужденный был помещен в учреждение, а уже 23 июня официально объявил голодовку и находится в этом состоянии по сегодняшний день.

Мужчина также сообщил, что находится на территории России с 1986 года и имеет советский паспорт. В исправительной колонии №4 он провел год и 7 месяцев.

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