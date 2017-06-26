Жителя Сабирабада насмерть ударило током

В селе Грузма Сабирабадского района произошел несчастный случай. Как передает АПА, жителя села Улуджалы Эмина Джафарова (1984 г.р.) при выполнении ремонтных работ на электрическом столбе насмерть ударило током.
По факту ведется расследование.
В селе Грузма Сабирабадского района произошел несчастный случай. Как передает АПА, жителя села Улуджалы Эмина Джафарова (1984 г.р.) при выполнении ремонтных работ на электрическом столбе насмерть ударило током.
По факту ведется расследование.
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