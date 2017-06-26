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AZAL пообещал разобраться с «индейкой по-армянски»

 

Любая авиакомпания обязана учитывать пожелания своих клиентов. Об этом Репорт сказал представитель АЗАЛ в России Рахиб Исаев.

По его словам, то, что на борту рейса «Аэрофлот» Москва-Баку в меню предлагается «индейка по-армянски», является непреднамеренной ошибкой.

«Скорее всего, при составлении рациона была допущена ошибка. Авиакомпания не может не учитывать пожелания своих пассажиров или ущемлять их национальные чувства. Например, на рейсах АЗАЛ в зависимости от направления полёта и времени года, есть различная пища, в том числе кошерная и постная», - сказал Рахиб Исаев.

Он также отметил, что в скором времени АЗАЛ обратится в Аэрофлот с просьбой исправить ошибку.

«Информация и видео, записанное одним из пассажиров рейса Аэрофлота Москва-Баку, доведена до руководства АЗАЛ. В ближайшее время, наверное, будет сделан соответствующий запрос. Мы будем держать этот вопрос под контролем», - сказал он. 

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