AZAL пообещал разобраться с «индейкой по-армянски»

Любая авиакомпания обязана учитывать пожелания своих клиентов. Об этом Репорт сказал представитель АЗАЛ в России Рахиб Исаев.

По его словам, то, что на борту рейса «Аэрофлот» Москва-Баку в меню предлагается «индейка по-армянски», является непреднамеренной ошибкой.

«Скорее всего, при составлении рациона была допущена ошибка. Авиакомпания не может не учитывать пожелания своих пассажиров или ущемлять их национальные чувства. Например, на рейсах АЗАЛ в зависимости от направления полёта и времени года, есть различная пища, в том числе кошерная и постная», - сказал Рахиб Исаев.

Он также отметил, что в скором времени АЗАЛ обратится в Аэрофлот с просьбой исправить ошибку.

«Информация и видео, записанное одним из пассажиров рейса Аэрофлота Москва-Баку, доведена до руководства АЗАЛ. В ближайшее время, наверное, будет сделан соответствующий запрос. Мы будем держать этот вопрос под контролем», - сказал он.