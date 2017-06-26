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Глава МИД Катара летит в Вашингтон

 

Посольство Катара в Вашингтоне подтвердило РИА Новости, что глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани на этой неделе посетит с визитом Вашингтон.

"Да, на этой неделе", — сообщили в посольстве.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация США рассматривает возможность проведения в американской столице саммита лидеров арабских стран для урегулирования ситуации вокруг Катара и интенсификации борьбы с экстремизмом.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий и Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива: Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.

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