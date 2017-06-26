Трамп допустил вмешательство России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и "потенциально другие страны" могли вмешаться в американские выборы, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены", — сказал Спайсер, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня Дональд Трамп в своем Twitter потребовал извинений от тех, кто обвиняет его в "сговоре" с Москвой.

"Дело в том, что президент Обама не сделал ничего после того, как в августе ему сообщили о российском вмешательстве. После четырех месяцев изучения России под увеличительным стеклом у них нет ни единой "записи" о сговоре людей Т. Нет никакого сговора и никаких препятствий. Передо мной должны извиниться!" — написал Трамп.