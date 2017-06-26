Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию

Урегулирование сирийского кризиса обсуждалось в ходе телефонной беседы главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, стороны обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности, через Астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ. Лавров призвал Вашингтон принять меры для недопущения провокаций в отношении сирийских правительственных войск, ведущих операции против террористов.

Собеседники договорились продолжать контакты, в том числе по вопросам двусторонней повестки дня.