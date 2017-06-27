Из сектора Газа запустили ракету по Израилю

Ракета, выпущенная палестинскими боевиками из сектора Газа, разорвалась на юге Израиля, не причинив ущерба, сообщили израильские военные.

"Ракета… упала на открытой местности", — сказано в сводке армейской пресс-службы.

В поисках места падения военные прочесывают местность у границы с палестинским анклавом.

Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует с осени 2014 года.

На ракетные пуски военные обычно отвечают ударами авиации или артиллерии по инфраструктуре боевиков.