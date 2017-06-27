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Террор укореняется в Африке наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

В то время как привычной сферой действия радикальных исламистов считается, и, наверное, по праву, Ближний Восток, из фокуса общественного внимания несправедливо выпадают страны Западной Африки, где дерзкие и жестокие вылазки боевиков приобретают все более жуткий и вызывающий характер.

В понедельник был атакован смертниками город на севере Нигерии Майдугури, штат Борно. Минимум девять человек погибло в результате взрывов у здания университета и в других общественных местах. Причем шахидками были девочки-подростки, обвязанные взрывчаткой. Это особенность африканского терроризма.

Так, 2 июня двое детей в возрасте от десяти до пятнадцати лет подорвали себя на севере Камеруна, десять человек погибло, десятки ранены. Целью террористов был лагерь беженцев из Нигерии, расположенный недалеко от границы с этой страной. 19 июня другая группа, из пяти смертниц, подорвалась в одном из селений в том же штате Борно на северо-востоке Нигерии. Погибло 12 человек. Один из взрывов произошел у мечети. Отмечают, что не всегда гибель шахида-ребенка влечет смерть окружающих, иногда они просто убивают себя таким образом, не причиняя другим вреда.

Боевики группировки «Боко харам», присягнувшей на верность «Исламскому государству», часто используют похищенных детей для дальнейших терактов. Как им удается промыть мозги или запугать детей, что те идут на самоубийство – загадка. В начале мая через посредников удалось вернуть большую группу девочек, похищенных три года назад в числе 276 школьниц.

Правительственные силы, которые уже восемь лет ведут борьбу с «Боко харам», регулярно освобождают захваченных детей в лагерях боевиков. Так, об освобождении девяти детей сообщалось после разгрома одного из расположений террористов в том же штате Борно 13 июня.

Майдугури, город-миллионник на северо-востоке страны недавно уже испытал нападение боевиков. 7 июня в него пытались войти отряды «Боко харам», и в перестрелке были серьезные потери обеих сторон. Всего с начала конфликта считается, что погибло уже более 20 тысяч человек, иногда называют цифру в 30 тысяч.

В то время как в Ираке и Сирии ИГИЛ испытывает большие сложности и терпит оно военное поражение за другим, Западная Африка открывает новые перспективы для джихадистов. Здесь слабые государства и большие возможности укрыться в окрестных лесах.

По данным французской разведки, «Исламское государство» направило сюда не меньше 15 боевиков для тренировки соратников из «Боко харам». Высокий уровень нищеты, безработица, большие противоречия этнического и религиозного характера, невысокая цена жизни людей превращают этот регион в годный плацдарм для наращивания силы международными террористическими организациями.

Террор – спутник всякого масштабного неблагополучия. И специальные службы западных стран отмечают интенсивность вербовки с помощью интернета жителей Западной Африки. Увы, это означает десятки и сотни новых смертей.

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