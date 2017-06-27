Предводители ИГИЛ не раз заявляли, что их организация одной из своих задач ставит дестабилизацию обстановки в мусульманских странах СНГ, а также в России. И это не пустые угрозы, поскольку в рядах террористической группировки сражаются десятки тысяч уроженцев постсоветского пространства, часть из которых возвращается на родину отнюдь не с мирными намерениями. А после череды крупных поражений, понесенных ИГИЛ в последнее время, этот процесс значительно усилился. Возвращаясь домой, бывшие боевики нередко пытаются насаждать среди населения экстремистскую идеологию, межконфессиональную вражду, вербуют новых сторонников ИГИЛ, организуют диверсии внутри страны.

Глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на заседании Совбеза ООН прямо заявил, что выходцы из стран СНГ, участвующие в вооруженных конфликтах в афгано-пакистанской зоне, Сирии и Ираке, а это, по имеющимся данным, граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, получив реальную боевую подготовку и опыт, начали массово возвращаться на территории государств Содружества.

Проблема не обошла стороной и Азербайджан, отдельные граждане которой, поддавшись на враждебную пропаганду и материальные посулы, воюют на стороне игиловцев.

Уже не раз официальные органы страны сообщали о предотвращенных терактах, в подготовке которых были замешаны вернувшиеся из мест боевых действий на Ближнем Востоке. Поскольку эта проблема является сегодня общей для нескольких соседних стран, haqqin.az предложил поделиться своим мнением о возможных путях преодоления нелегкой ситуации российского эксперта по вопросам информационной безопасности Евгения Михайлова.

Наиболее эффективным решением проблемы проникновения в страны СНГ воевавших на стороне ИГ и других террористических организаций боевиков было бы лишение их гражданства, считает Е.Михайлов. Однако в некоторых случаях, по его мнению, всё-таки следует дать возможность отдельным террористам вернуться в страну.

«Это поможет выявить так называемые «спящие ячейки» экстремистов. Спецслужбы могут проследить, с кем они намерены состыковаться. Но в целом нельзя допустить массового проникновения этих людей в страну», - категорично заявляет политолог.

Эксперт напоминает, что между РФ и Азербайджаном существует взаимодействие в борьбе с международным терроризмом, что связано в том числе и с ближним соседством двух стран.

«На территорию Азербайджана могут проникать и осуществлять какие-то акции террористы из Северокавказского региона РФ. Поэтому для эффективности борьбы с экстремизмом взаимодействие спецслужб - жизненная необходимость. Попытки радикальных группировок закрепиться в северных регионах Азербайджана предпринимались довольно часто, так что общие усилия в борьбе с террористической угрозой по обе стороны российско-азербайджанской границы нужны обязательно», - уверен политолог, отмечая, что угроза терроризма на пространстве СНГ всегда была и есть, и если до сих пор не произошел всплеск террористических атак, подобно тому, что происходит в Турции, Франции и других странах, то это заслуга служб безопасности.

«Страны СНГ и, в частности, такая богатая нефтью страна, как Азербайджан, остаются зоной интересов «всемирного халифата». Члены различных экстремистских группировок предпринимали попытки засесть, создать базы в Азербайджане и других постсоветских государствах. Но грамотная работа спецслужб не позволяет им расшатать ситуацию», - подчеркивает Е.Михайлов.

Вместе с тем эксперт отмечает, что центральная часть Азербайджана, особенно регионы, где расположены объекты нефтяной сферы, трубопроводы и др., достаточно хорошо защищены от террористов. Тем не менее, повторился он, «опасны не только те, кто уже воевал в отрядах ИГ, «Джебхат аль-Нусра» и пр., но и те, кого лидеры этих организаций держат в запасе, те самые «спящие группы». Поэтому необходима профилактика, когда спецслужбы дают возможность войти в страну игиловцу, который уже выведет на «скрытые группы» и агентов влияния в стране.