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Новые удары по Йемену

 

Не менее девяти человек погибли, еще четверо ранены в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в центральной части Йемена, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных жителей и чиновников.

По данным агентства, авиаудар был нанесен по провинции Мариб в 173 километрах к северо-востоку от столицы страны города Сана.

"Бомбардировщики под управлением Саудовской Аравии нанесли несколько ударов по домам жителей деревни в районе Аль-Мисейд, убив девять мирных жителей, включая двух женщин", — приводит агентство слова чиновника.

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